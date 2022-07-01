保瑞(6472)正式入主伊甸生醫竹北廠，董事長盛保熙表示，公司投入代工後就想要有規模和技術，因此公司一路成長併購的公司不是規模就是有技術，併購只是得到資源，可以加強速度成為全世界級的CDMO公司。現在保瑞集團的員工已超過千人，大家都願意貢獻台灣的未來，也看好未來生技的大產業，希望能在世界盃的競賽中當台灣隊的代表。

盛保熙指出，自己剛回來台灣時連國語都不會說，今天保瑞可以達到這種規模，都是台灣給保瑞團隊的機會，在幾年前，就和台灣政府相關部門及貿易商探討台灣藥業未來的發展，得到的結論還是要往外銷，要往研發、製造和國際化的方向來走，剛好遇上台灣政府有魄力，又有生技園區好的環境，真的太幸運！

伊甸目前產能約1100升，下半年也會再新增產能，年底前總產能可望增至2100升。伊甸今年下半年將有治療骨質疏鬆症的EB1001及老年性黃斑部病變的EB1016將啟動三期臨床批量生產。

伊甸目前產能約1100升，隨著客戶進入臨床批量生產，2022下半年預期會再增2個500升，年底前總產能可望增加至2100升。另外，下半年將有治療骨質疏鬆症的EB1001及老年性黃斑部病變的EB1016將啟動三期臨床批量生產，還有8～9個歐美藥廠客戶，其中有兩個客戶的產品將進入二三期臨床。