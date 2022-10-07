百萬網紅「Yumi.k」擁有傲人G級上圍，加上身材火辣、敢露迅速爆紅，Instagram擁有139.6萬人追蹤，日前只穿內衣去吃火鍋，引來大批網友謾罵，不過她倒是不理會酸民留言，昨(6日)照樣曬出只穿內衣就現身機場的照片，更自爆先前出國經過「自動通關」時，常常人臉辨識失敗，不禁感嘆：「我真的是照騙」。

Yumi.k表示出國最丟臉就是進海關時的「自動通關」，先前試了幾次都過不了，沒想到這次出國又試一次還是失敗，推測是用了在韓國拍的證件照，修太美直接變「照騙」，不過想到先前是用停車場投幣式證件照拍的，一樣過不了自動通關，讓她附上哭臉表情符號，無奈表示：「我到底怎麼了」。

Yumi.k接著附上在機場等候的照片，她戴著口罩擺出豪邁坐姿，上半身僅穿著內衣就入鏡，裝扮依舊不改火辣風格，一對傲人車頭燈似乎難抵地心引力，幾乎要從內衣彈出，擠出的深邃事業線更是清晰可見，讓所有人看得血脈賁張，不到半天就吸引上萬人按讚，相當懂得掌握流量密碼。

對此，網友紛紛留言：「凶器大太不準過關」、「人太美不能放出去禍害外國男孩」、「姐的坐姿好霸氣，像極了携帶2枚地獄火導彈的無人機」、「燈太亮無法辨識容貌。正常的！可以關閉遠光燈試試」、「機器故意的。希望你多停留一下吧」、「太美的仙女」。