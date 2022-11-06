人氣女模特Yumi.k因擁有傲人身材，時常在社群平台上曬出福利，至今在臉書上已累積多達281萬名粉絲追蹤。近日，她和好友們相約出國遊玩，曬出在飛機上側身睡覺的照片，引發網友暴動。

近日，Yumi.k與好友們一同前往國外旅遊，同時還曬出福利照並配文寫下「飛法國啦，遇到飛很好的機長好感動可以平穩的睡一覺。」言詞間，能出門遊玩的喜悅盡顯。此外，她也曬出側身睡覺的照片，只見照片中她上身僅穿著一件黑色內衣，在棉被的包裹下酣然入眠。其側身躺臥的姿勢，讓她的傲人身材更為明顯，而且或許是睡眠中有移動身體，讓她的上身險衝破衣物的束縛，畫面相當引人注目。

貼文一出，讓不少網友紛紛留言，表示「女神超正」、「好棒的身材」、「妳這樣叫我怎麼睡啦」、「除了謝謝機長外，也要感謝天氣，沒讓你們遇上亂流。」不過，留言區中也出現另外一種聲音，表示「睡覺怎麼可能自拍又穿這樣睡」、「睡覺也能露乳拍照？」、「裝睡認真點 ，重做。」遭質疑照片很假。

事實上，過去Yumi.k搭飛機旅遊時，也傳出有酸民留言的消息。過去她將一張搭飛機繫安全帶的照片放在社群平台上，就有網友留言指說「給你綁腰的硬要拉過肩，到底是騙人沒搭過飛機還是她本人的智商堪慮。」對此，不只Yumi.k發言反擊「搭個飛機因為安全帶繫著的問題被酸酸懷疑智商，這台飛機787安全帶就是這樣繫的，我有那麼幼稚拿繫在腰上的安全帶繞到胸口上拍照嗎（我改進）。」其他網友們也出面緩頰，表示「商務艙都這樣啦。」