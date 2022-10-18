警方在邱男身上查獲1小包安非他命，以及使用過的玻璃球吸食器。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區一名61歲邱姓男子，昨傍晚開車返回公司途中，因未繫安全帶被員警攔查，警方盤查身分時意外發現他竟是通緝犯，遭士林、桃園、新北等地檢署發布毒品、肇事逃逸等9項通緝，警方還在他身上查獲1小包安非他命，當場將其逮捕帶回偵辦。

大園警分局指出，埔心派出所員警昨日下午5時許巡邏行經大園大竹南路時，發現一輛廂型車駕駛開車未繫安全帶，不符行車規定，隨即上前將車輛攔下盤查，利用警用行動電腦查詢邱姓駕駛身分時，發現他竟是通緝犯。

警方表示，邱男自2020年起陸續被士林、桃園、新北等地檢署，發布8項毒品與1項肇事逃逸通緝，邱男得知後當場傻眼，並表示他從新北搬來桃園已過一段時間，完全沒收到通知書，不知自己遭通緝，更沒想到會因未繫安全帶被查獲，直呼有夠倒霉。

警方也在邱男身上查獲1小包安非他命，以及使用過的玻璃球吸食器，他當場坦承為其所有，全案後續依毒品、肇事逃逸通緝、毒品通緝等罪嫌送辦。