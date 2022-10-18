新北環河道路三重路段環河北路龍門路口今(18)日早上8時31分發生一起連環車禍，1輛遊覽車、1輛貨車及4台小客車撞成一團，其中一輛小客車甚至被撞至嚴重扭曲變形，相當駭人。
新北市消防局指出，這起6車連環車禍造成1男1女一度受困在車內，救出後無外傷、意識清楚，但是胸口疼痛，已分別送往北市馬偕醫院及北市台大醫院治療。
目前現場2線道影響外側車道，僅內側線道可通行，障礙尚未排除，員警已至現場交管，詳細肇事原因有待警方釐清。
新北環河道路三重路段環河北路龍門路口今(18)日早上8時31分發生一起連環車禍，1輛遊覽車、1輛貨車及4台小客車撞成一團，其中一輛小客車甚至被撞至嚴重扭曲變形，相當駭人。
新北市消防局指出，這起6車連環車禍造成1男1女一度受困在車內，救出後無外傷、意識清楚，但是胸口疼痛，已分別送往北市馬偕醫院及北市台大醫院治療。
目前現場2線道影響外側車道，僅內側線道可通行，障礙尚未排除，員警已至現場交管，詳細肇事原因有待警方釐清。
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