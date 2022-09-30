柬埔寨11死沉船事故涉人口販賣，獲救大陸公民5人涉誘騙同胞偷渡。圖為在柬被抓捕的6名接應者。（觀察者網／柬中時報）

大陸觀察者網9月30日引述柬埔寨《柬中時報》報導，一周前，在西哈努克（施亞努）港外海發生的41名中國公民偷渡沉船，造成11人遇難事故，隨著調查推進，發現涉及人口販運情事。目前有7名柬國籍接應者偵辦中，另有5名中國籍嫌疑人將被遣返中國接受調查。

據報導，此前在9月22日晚，一艘載有41名中國人的漁船，在西哈努克港貝薩利島和通島附近海域發生沉船事故，其中30人獲救，11人遇難，2名涉事柬籍船員被逮捕。

據柬埔寨媒體《高棉時報》報導，9月29日上午，越南沿海省政府向柬方發送了一份報告，稱於29日上午10點左右在越南海岸邊發現了8具屍體。經過核實，越南方確認這8名死者是22日沉船事故中的遇難者。

最終，22日晚發生的沉船事故共致11人遇難，其餘30人獲救。落海中有24人被柬埔寨救援人員找到，其餘17人被越南救援人員發現。越南方發現8具遇難者屍體，柬方在救援過程中找到了3具屍體。

報導稱，被柬埔寨政府救起的人目前已被送入柏西哈努克轉診醫院接受治療。

值得注意的是，據《柬中時報》9月30日報導，隨事故調查的推進，發現該沉船事故涉人口販賣情形。目前有7名在柬接應者被提控，另有5名中國籍嫌疑人將被帶回中國接受調查。

《柬中時報》報導，西哈努克省警察局局長尊那林稱，沉船事故發生後，警方立刻展開調查行動，抓捕1名中國籍嫌犯潘某和6名柬籍嫌犯。潘某（55歲）在西港從事海鮮和汽油買賣。6名柬籍嫌犯分別從事海鮮和汽油買賣、船舶載客，以及漁船工人。

《柬中時報》報導稱，經過調查後，柬埔寨警方9月29日將7人押往省初級法院，接受審訊。

尊那林表示，獲救30名船上人員中，有5人涉嫌誘騙同胞從中國偷渡來柬。5人分別為郭某（33歲）、林某（25歲）、王某（42歲）、朱某（37歲）、劉某（33歲）。柬警方已將5人移交給中國駐柬大使館，5人將被帶回中國接受調查。