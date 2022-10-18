豐原警分局日前實施「環、警、監」聯合稽查噪音車，2天下來有斬獲。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

台中市公老坪是鄰近豐原市區的休閒景點，但部分改裝車輛呼嘯而過的噪音，引來多數人厭惡，嚴重妨害當地環境安寧。豐原警分局日前實施「環、警、監」聯合稽查，2天共計攔檢21輛疑似改裝噪音車，其中9輛經檢驗不合格，環保局告發處2萬2200元罰鍰，並舉發違規無照駕駛11件，更查獲酒後駕車2件，成效斐然。

豐原警分局指出，為防制危險駕車及改裝噪音車輛橫行，分局積極取締危險駕車、違法改裝車輛、無照駕駛等違規。除依靠員警於勤務中針對疑似噪音車輛主動蒐證並通報「行政院環保署噪音車檢舉網」，台中市環保局於近3個月，也多次前往執行「移動式聲音照相」科技監測執法，藉由跨單位橫向聯繫與多管齊下的密集執法，遏止噪音車輛流竄。

豐原警分局呼籲，用路人應秉持同理心，使用未符合標準之排氣管，除了噪音擾人，也是和自身荷包過不去；此外，山道非賽道，安全才是回家唯一的路，駕駛人切勿無照駕車或在道路上危險駕駛、競速，並隨時保持防禦駕駛觀念。

另提醒民眾酒後不開車，如有飲酒應搭乘大眾交通運輸工具、指定駕駛、利用叫車或代駕服務，以確保自身及其他用路人安全。警方將持續透過交通稽查、路檢勤務，針對酒駕及危險駕車、超速行駛等違規行為加強稽查取締，並不定時辦理環警監聯合稽查改裝車輛，以維護用路安全。

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