今年7月曾姓男子到台北市一家夜店飲酒後騎乘電動滑板車上路，員警攔查檢測，測得他酒精濃度測定值達每公升0.92毫克，檢方起訴後，台北地方法院依含酒精濃度達每公升0.25毫克以上駕駛動力交通工具罪判刑2月，併科罰金1萬元。可上訴。

曾男在7月14日上午5點飲用啤酒後，竟仍騎乘電動滑板車上路，行經台北市信義區松壽路與松智路口被警攔查，對其以酒精檢測器檢測，酒精濃度測定值達每公升0.92毫克，檢方將曾男起訴。

台北地院認為，曾男所騎乘的是產品名稱為小米電動滑板車PRO之電動滑板車，該電動滑板車是使用電力作為驅動能量，電機最大功率為600瓦，最高時速可達每小時25公里，並設有E-ABS防抱死、通風式碟煞之雙重煞車系統等，他觸犯酒後駕駛動力交通工具罪。

台北地院審酌曾男酒後騎乘電動滑板車上路，既漠視自己安危，亦罔顧公眾安全，所為殊值非難，考量電動滑板車相較於汽車或機車，此類交通工具速度究屬有限，對於公眾往來安全所生之危險應較為輕微，判他有期徒刑2月，併科罰金1萬元。可上訴。