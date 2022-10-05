從選秀節目《原子少年》脫穎而出的冠軍團體「天王星」成員發展備受關注，未料今(5日)傳出本名何世華的「小孩」疑似酒後亂性，遭一名有10萬粉絲追蹤的網美控訴強迫發生關係，她強調：「如果我有造假一個字，我天打雷劈，我出門被車撞死。」對此，小孩所屬的經紀公司滾石暫未正式做出回應，不知爆料真偽。

該名網美近日曬出和小孩對話截圖，可見男方說：「對不起啊，我昨天太過分了」、「妳沒受傷吧」、「有沒有受傷」、「我昨天很粗魯」，女網美當下說沒事、沒關係，事後發文寫道：「我真的不想忍耐 也不想退讓了，每一次我都是我一昧的忍讓男人對我做的糟糕的事情，但這次，你要我不要讓傷害你，你說了三次，我做到了，但你沒有，我真的想認真了，你自己也說你不是不想認真，但還是這樣，我知道我這樣也是讓我自己難堪，但我真的不想忍耐了」。

網美曬出多個錄音檔。（圖／翻攝自 IG）

網美更在限時動態分享錄音檔，可見小孩說：「我不是故意的，我不應該這樣對妳，訊息講過，但我還是要好好跟妳談談，我就是沒有節制，做了很糟糕的事，也沒有考慮到妳那時候的感受」，網美反問：「你知道那時候我有多怕嗎？」小孩回：「妳就算不用跟我講，我大概想像的到。」

網美發文。（圖／翻攝自 IG）

網美表示自己不是力氣小或是柔弱的女生，當下真的很想揍他，但因為男方家人在家，她不想把事情鬧大，小孩則稱事後有跟家人解釋，網美問他是不是慣犯？小孩回應不是，「如果對女生就是人家不願意的話，我還真的是第一次」，他不希望網美覺得他就是這樣的人，「我真的不想，但是那天我真的爆掉」，事後急著找該網美的IG道歉，而該網美回應希望不要再有下次，事情擴大的話她大可以告他。

網美曬出友人的文章和目前自己心情。（圖／翻攝自 IG）

網美後來曬出朋友寫的文章，文中透露該網美當時扶小孩下樓搭車，但很久都沒回來，事後朋友接到網美的電話，才知道小孩逼她上車回到小孩家，沒想到到男方家後，小孩就強逼網美發生關係，本來差點逃到門口，還被小孩抓回來，而該網美表示絕無造假，如果說謊就天打雷劈、被車撞死，接著又發文：「單純是我也不想再軟弱，所以不用扯到無關的人，跟不必要對待個人的謾罵。」

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