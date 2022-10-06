國道警方表示，此件違規是經雷達測速儀器照相採證，於8月20日凌晨3時47分，在國道1號南向356.1公里處，測得該車輛行速192公里／小時，該路段速限為110公里／小時，超速82公里／小時，逾該路段最高速限，違規行為屬實，無誤拍他車之情事。(國道警方提供／林雅惠傳真)

高雄市一名網友在爆料公社指出，8月底他老公酒後請店家協助他叫代駕，未料1個月後竟收到一張當天在國道1號南向356.1公里處狂飆192公里的罰單，遭裁罰1萬2000元，及吊扣汽車牌照6個月，事後詢問店家，竟稱找不到該代駕，讓他們苦吞上萬元罰單。

國道警方表示，此案採證地點上游600公尺（國道1號南向355.5公里）處設有「警52」測速取締標誌，另舉發員警所使用之雷達測速儀器係經濟部標準檢驗局委託財團法人工業技術研究院檢定合格。

而此件違規是經雷達測速儀器照相採證，於8月20日凌晨3時47分，在國道1號南向356.1公里處，測得該車輛行速192公里／小時，該路段速限為110公里／小時，超速82公里／小時，逾該路段最高速限，違規行為屬實，無誤拍他車之情事；另查車輛廠牌、型式、顏色均符合，大隊據以逕行舉發無違誤。

另按道路交通管理處罰條例第43條第4項前段規定，汽車駕駛人有第一項或前項行為者，並吊扣該汽車牌照6個月。

該名女網友抱怨指出，事後找店家詢問，店家竟稱是請客人協助叫代駕，因找不到這客人，「所以死無對證…只能吞了！」對此，網友驚呼「難道你叫到傳說中的代駕（Sky葛哥）」、「肯定找到玩命快遞那位傑森史塔森，真幸運」、「喝酒的請到吃藥的」、「好恐怖的速度」、「是有多醉，被載快到快兩百無感」、「好恐怖的速度」、「代駕是終極殺陣那位？」、「以前有句笑話，代駕比酒駕更危險」。

有網友認為，要超速這麼多，肯定是進口高級車，不過女網友回覆說，她家的車只是一台「小現代」、「國產車」，老公已經醉了睡在車上，能平安回到家，真的也是萬幸，且因為停車處沒有攝影機，車上的行車記錄器沒有拍駕駛座，加上代駕疑似是「白牌」，沒有開發票，因此找不到憑據。

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