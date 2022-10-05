南投縣長林明溱即將兩屆任滿，他說從政32年，感到最滿意的事，就是爭取上國道前20公里及東西向國道免收通行費；最痛恨的是推動「松嶺之星」建設，及購置住宅被抹黑，讓他很不爽。

南投縣議會第19屆第8次定期大會總質詢5日結束，林明溱在任內接受總質詢的最後一天，提前發表畢業感言；他說擔任立委時在交通委員會，因為高速公路收費站要拆除，改為按里程收費，他爭取上國道前20公里免收通行費，還有東西向高速公路也不收費，與當時的交通部長毛治國討價還價才達成共識，而且迄今仍在施行。

林明溱說，他當時考量的是從南投到名間、南投到草屯及草屯到台中，都不到20公里，如果不收費，每天上下班的民眾就可以減少一筆開銷，結果造福全國人民，讓他很開心。

林明溱表示，最痛恨的是被抹黑，他在名間鄉開發「松嶺之星」希望帶動地方繁榮，成為觀光新亮點，讓受天宮恢復昔日熱鬧景象，還沒有完成就被批評。還有他已經72歲，購置住宅財務也被抹黑，其實他兩屆縣長選舉，獲得政治獻金和選票補助，先後總共3800萬元。

廬山溫泉業者生計陷入困境，則是讓他愛莫能助，不是不想幫忙，而是縣府被監察院調查糾正；林明溱說，廬山溫泉區遭辛樂克颱風重創，許多飯店毀損，當年的公共工程委員會主委李鴻源，認為廬山北坡的母安山位移，有立即危險必須馬上遷村，以致業者無法營運，迄今苦了15年，他很同情業者的處境，也希望中央政府放廬山業者一條生路。