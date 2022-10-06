找代駕付出「代價」！有名人妻在臉書抱怨，她表示上個月老公在台南喝醉酒，請了1名代駕幫忙送回高雄，豈料，該名代駕竟然在國道1號上狂飆，被移動式測速器拍到時速高達192公里，老公的車也被扣牌6個月不能開，再加上1萬2千元的罰款以及道安講習，然而，該代駕卻因為是店家客人幫叫的，因此也無法找到該名代駕負責，讓她相當無奈只能自己吞了。

一名人妻在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1張紅單照片，她表示老公在台南喝酒，所以請了店家幫忙叫代駕開車送回高雄，豈料，1個月後收到超速罰單，但更慘的狀況是已經找不到該名代駕人員，而該店家回應是當時的客人幫忙叫的，因此也不知道客人的聯繫方式，最後死無對證，只能吞了這張超速罰單，老公也因此被罰了1萬2千元，加上道安講習，老公的車子也被扣牌6個月不能開。

男子因喝醉叫了代駕在回高雄，豈料，該代駕竟然在國道上狂飆，時速高達192km被拍到，他又找不到該代駕聯絡資訊，只好罰單自己吞。（翻攝自臉書爆料公社）

從原PO傳的紅單可見，超速地點位於國道1號南向356.1公里，拍攝日期為8月20日凌晨3時許，其違規事實為，速限110公里，經雷達(射)測定行速為192公里，超速82公里。

貼文一出，網友紛紛留言表示「好險命還在！」、「比酒駕害危險」、「不知道該稱讚你車好，還是代駕厲害」、「找代駕要付出代價」、「那個代駕是不是神似馮迪索」、「代駕是開飛機的嗎？」、「今天請的代駕沒有極限」、「代駕那天是不是心情不好，工作之餘順便飆飆車」、「代駕正職是賽車手？」。

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