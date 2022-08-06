1名張姓騎士去年6月騎大型重機沿台3線獅潭鄉路段一路狂飆，被埋伏路邊執勤的大湖警分局員警發現，警方沿途追趕攔查，張某全程耍帥超速又壓車過彎，遭警方以危險駕駛開單2張處罰3萬8千元，張某請求苗栗地院交通法庭審裁，一度勝訴，苗栗監理站不服上訴至台中高院，2審逆轉發回地院更裁，苗栗地院重審後裁定張某須接受罰款。

這名年輕的張姓機車騎士，是在去年6月間騎著1部大型重機到台3線飆車，在行經獅潭鄉路段時，被執行交通整理的大湖警分局員警發現，尾隨追趕攔查，張某一路狂飆，不僅超速還在彎道處演出壓車過彎特技，警方攔下張某後，以張某飆車嚴重妨害交通安全，依危險駕駛開出2張罰單，共須罰款3萬8千元。

張某拒絕繳款受罰，向苗栗地院交通法庭提起審裁，苗栗地院在審閱警方提交的蒐證影帶後認為，張某駕駛機車狀況不構成危險駕駛，裁定張某勝訴免罰。

苗栗監理站不服上訴至台中高院，2審法官審理後認為地院審酌證據不周，張某駕車超速過彎明明就是危險駕駛，依法駁回發回地院更裁，結果交由另一名苗栗地院交通法庭法官審理後，重新裁定張某須接受處罰，一毛都不能少。