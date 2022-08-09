黃男日前夜唱完找不到車，向員警求助尋找，找到後還向員警保證找代駕。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

黃男酒後開車左右偏移，反覆行駛在快慢車道，還從慢車道加速向左轉，相當危險。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄30歲黃姓男子日前開車去夜唱，散場時找不到車，便報警求助。員警幫他找回愛車時聞到濃厚酒味提醒他找代駕，黃男向員警保證找代駕回家，不久員警巡邏時，見到前方車輛左晃右晃，還不時危險駕駛。員警攔下後竟發現又是黃男。員警對他實施酒測時，黃男表示拒測，員警依規定開18萬元罰單並吊扣車輛。另外黃男去年夜唱完酒駕肇事駕照被吊銷，這次又故態復萌，令員警相當無奈。

前金所巡邏員警6日上午7時50分許接獲通報，黃男稱自己將汽車停在中華三路上，但在與朋友夜唱後，卻記不起車輛停在哪裡，只好報案請求員警到場協助。員警依黃男的描述，找了約10 分鐘，終於在中華路與榮安路口找到黃男的白色自小客車。

「找代駕啦！你喝多了」員警在幫黃男找車的過程中，聞到他身上散發濃濃酒味，提醒黃男應找代駕、切勿駕車，避免酒駕遭罰或釀禍。「我叫代駕，對不起！」黃男尋回自己愛車，對於員警造成麻煩也頻頻道歉，並向員警保證自己會找代駕來開車。

然而約半小時後，相同員警在前金區六合二路與市中一路巡邏時，又見到與黃男相同的自小客車行駛中，左右偏移，反覆行駛在快慢車道，還從慢車道加速向左轉，相當危險，員警見狀上前將車輛攔下。

「不是跟你說要找代駕嗎！」見駕駛就是剛請求協助的黃男，令員警相當無奈，黃男表示自己是要到600公尺外六合路旅館送餐給女友，想說距離不遠，才會貪圖方便駕車，希望員警能予以通融，員警聽聞後委婉回應只能依法處理，便告知酒測的相關流程，黃男聽聞後表示拒測，員警依規定開出拒測18萬元罰單，並將黃男車輛扣車。

經查發現，黃男曾在2021年1月間，同樣夜唱完喝酒開車，在鳳山區中山路、光遠路口追撞汽車，經酒測值達1.05，駕照也因酒駕肇事遭吊銷，事隔一年還是學不乖，又是跟朋友夜唱完酒後開車。員警對於無照駕駛違規部分，亦依規定掣單舉發。

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