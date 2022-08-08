台北市議員陳政忠近日因母喪，停車場用於搭建靈堂，助理將座車停放在服務處旁的轉角處，遭民眾檢舉並貼文「還是議員的車不方便開單？我就住社子，看到一次就檢舉一次，想辦法上社群媒體讓大家公審」但警方表示，除了當場聯繫車主移車，因車尾壓在紅線也開出900元罰單，服務處表示「被開單就繳罰單」。

陳政忠服務處人員表示，陳政忠母親日前過世，原本停放座車的停車場用於搭建靈堂，一但被拍照就繳罰單，因為選舉快到了，附近故意用放大鏡看議員的一舉一動。

警方表示，延平北路116巷上午11點多民眾檢舉違停，員警到場後立即聯繫服務處，陳政忠立刻要求司機駛離，由於車尾佔用到紅線，當場開出900元罰單，相較於一般民眾，勸離後都不會開單，員警已經用更高的標準開單，反問檢舉人「還希望員警怎麼做？」

檢舉人更在臉書上貼文「我今天就具名發文，你違規一次，我每天看到一次，就會檢舉一次，直到徹底改善為止！」