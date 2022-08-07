雲林縣北港鎮北港圓環周邊停車全遭開罰單，駕駛都不知道直向停車違規。（張朝欣攝）

最近有民眾檢舉雲林縣北港鎮北港圓環周邊直向違規停車，警方7日開單告發，依《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第6款規定，不依順行方向，或不緊靠道路右側停車，處600元以上1200元以下罰鍰。被開單的駕駛表示停了10幾年都沒事，突然接到罰單，才知道車子不能直向停在圓環旁。

北港圓環位於北港鎮市區中心，周邊有銀行、住商複合式大樓、便利商店、各式小吃等，店家林立，圓環內還有開台顏思齊紀念碑，每天行經的人車眾多，由於圓環附近沒有停車場，民眾來此購物，均將車輛停在圓環周邊白色邊線內，10餘年都是如此。

不過最近北港警方持續開單告發圓環周邊違規停車，主要是有民眾向警方檢舉，圓環周邊的車輛都是車頭朝店家直停，導致影響圓環行車動線，警方因此展開取締工作，不少將車停在圓環旁的民眾接到罰單，都覺得莫名其妙，因為停了10幾年都沒事，怎麼會突然變成違停。

北港警方表示，圓環周邊畫有15公分寬的白線，屬於路面邊線，依《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第6款規定，不依順行方向，或不緊靠道路右側，或單行道不緊靠路邊停車情形者，處新台幣600元以上1200元以下罰鍰，呼籲民眾不要再將車輛直停於白線內，以免受罰。

民眾指出，圓環周邊的白線至店家騎樓距離很長，可直停1輛轎車且不會超越白線，為了多停幾輛車，大家都很有默契的將汽車直停，沒想到這種停法竟是違規停車，很多人被開罰單後才知道，只能自認倒楣，提醒自己日後要依規定停車。