玉山國家公園塔塔加的台灣獼猴不怕人，只要看見車輛的門窗未關，就會闖入霸佔翻找食物。（玉管處提供）

玉山國家公園塔塔加園區出現「台灣獼猴為患」！遊客因以前常餵食養成猴子搶食習慣，不僅有遊客被抓傷，發現車輛車窗門沒關還闖入霸占翻找食物。玉山國家公園管理處強調，民眾開車到塔塔加務必關上門窗，切勿提著裝食物的塑膠袋活動；如發現有餵食情事，可依國家公園法處3000元罰鍰。

玉管處指出，暑假以來很多遊客開車到塔塔加避暑，不僅停車場一位難求，民眾發現塔塔加的台灣獼猴都會好奇親近；近年來在園區大力宣導下，民眾餵食已經獲得改善。但獼猴看見人類時，仍會把人與食物聯想在一起，甚至伺機搶食遊客的食物。

遊客表示，台灣獼猴的學習能力很強，牠們聚集在停車場觀察，只要發現車輛的車窗或車門未關，就會立馬闖入車內翻找食物。玉管處呼籲，若不想成為獼猴下手的目標，遊客要記得緊閉車窗、車門，且食物不露白；藉此降低猴群對車輛的興趣，避免遭到猴群搶食。

玉管處強調，近期在人猴衝突熱區設置「關窗再停」的警示牌，並加裝監視器觀察區域的狀況；遊客上山務必與野生動物保持距離，切莫餵食、挑釁、干擾牠們，遊客應將垃圾及廚餘、食物自行帶下山，共同維護山林的生態環境。