台中市中區某家耳鼻喉科診所擔任醫師藥師的鍾姓藥師，走出診所外送完病患，推門返回診所時，遭到許姓遊民持美工刀朝頭部猛畫一刀，造鍾男臉部遭劃傷當場血流如注，白袍當場沾滿鮮血，據知情人士透露，該位藥師在遭砍前一天，還好心送許男食物和水，未料隔日就遭到他攻擊，由於續許男精神狀態不穩，目前已遭法院羈押。

台中隨機砍人！好心藥師遭遊民割臉 民眾怒： 前一天才送他食物。(記者爆料網提供)

後發後有民眾透露遭到攻擊的是鍾姓傷者是診所藥師，行凶男子則是附近遊民，案發前這名藥師還曾送水和食物給該位遊民，不料事隔一天，竟遭對方持刀劃傷頸部，疑似傷到動脈，仍在住院中。

台中隨機砍人！好心藥師遭遊民割臉 民眾怒： 前一天才送他食物。(記者爆料網提供)

警方調查，27日14時43分獲報於中區平等街一處民宅，有人持尖銳物品傷人情事，警方獲報立即趕赴現場，經查為64歲許姓男子民，持尖刀劃傷鍾姓醫師助理，造成鍾民臉部遭劃傷流血，立刻將鍾民送醫救治，無生命危險。

員警在現場立即依現行犯逮捕許南，經初步調查，許嫌為遊民，犯案後口中喃喃自語、疑有精神狀態不佳問題，其行為涉不確定之殺人故意，有再犯之虞，顯有再次犯案之高度風險，警方依殺人未遂罪嫌將犯嫌移送偵辦，聲請羈押獲准並建請地檢強制就醫。

警方呼籲，民眾切勿以身試法，警方秉持勿枉勿縱、貫徹維護治安的決心，對於不法情事絕不寬待，務必將不法份子繩之以法，拒絕暴力情事，以維護市民生活環境。