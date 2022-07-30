台灣各地飲食習慣差異大，不少北漂族上台北就學、工作都很不習慣。臉書粉專「台南式」分享台南人北漂最不習慣的14件事，包括食物都是鹹的、飲料叫少糖還是不太甜、沒有真正的鍋燒意麵等，立刻掀起網友熱議。

臉書粉專「台南式」28日發文分享「台南人北上生活最不習慣的14件事」，包括食物都是鹹的，尤其是醬油膏；飲料叫少糖還是不太甜；常下雨，衣服沒有太陽的味道；身旁的人走路都很快；很多單行道；講台語的人相對少；沒有真正的鍋燒意麵。

以及物價偏高；叫熱狗蛋送來的是熱狗加蛋；大眾運輸方便，但要走很多路；圓環紅燈不能右轉；很少人穿拖鞋出門；身旁很多人部會騎機車；找不到丹丹漢堡、小上海或茶的魔手等。

大家對食物的不滿多到可以再專門發一篇😂 還有看到一個答案是：「食物都沒有靈魂」🤣 由台南式發佈於 2022年7月28日 星期四

臉書粉專「台南式」表示，整理台南北漂族的意見時，發現大家對食物的不滿，多到可以再專門發一篇貼文。另外粉專也補充，第2點「飲料叫少糖還是不甜」，是指台南飲料店的糖度和北部飲料店的糖度有差異，同樣叫半糖，北部的飲料喝起來就是沒南部的甜，「跟什麼台南人愛不愛喝糖沒關係」。

貼文一出，立刻掀起網友熱議，「個人覺得這裡面最痛苦的是沒有真正的鍋燒意麵」、「蚵仔煎竟然不是放白菜；肉燥飯出了台南就變難吃滷肉飯；台南人講話都很甜，出了台南都一直被嫌」、「點粉腸來的是切段豬腸；點炒意麵來的是鹹酸味；醬油膏是鹹的；去用台南當招牌的餐館用餐，吃一口都很想告老闆」。

還有網友分享，「剛上台北工作時，跟同事去KTV唱歌，結果我點了一首台語歌，現場氣氛大家都變安靜，然後就很尷尬的唱完它。之後的日子我不曾在KTV點過台語歌了」、「以前面試的時候，面試官說『台南人適應不了北部生活的，吃不習慣就會離職』，我只想說，台南人沒有很愛吃，是你們不懂吃！」