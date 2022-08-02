台南市今天上午的短延時強降雨，導致小東路地下道再度積水，1輛自小客車行經時受困，警方據報前往現場協助將拋錨車輛推到路旁時，因案被通緝的50歲顏姓駕駛，雖謊報友人身分企圖規避員警查緝，但因友人也遭通緝，連累他被員警識破移送歸案，讓他大嘆運氣真差！

今天上午9時56分許，警一分局東寧派出所接獲報案指小東路地下道積水，員警獲報趕往現場時，發現有1輛自小客車受困在地下道內，立即通報增派員警支援道路封鎖，管制車輛通行。

東寧所所長胡宜智、警員郭俊男、鄭丁維、張榮峰及警五分局開元所同仁等5員，在積水逐漸消退時，還合力將拋描的自小客車推到路旁，迅速排除道路障礙。

當員警詢問受困的自小客車駕駛時，對方自稱姓黃，還說並非台南人，不熟悉台南的路況，加上沒有注意到地下道的警戒燈及LED字幕，已經顯示不要進入，直接駛入地下道後，才發現積水過深車輛拋錨。

員警以警用電腦查詢黃男的身分時，赫然發現是彰化地院的通緝犯，但因照片與當事人並不相符，將他帶回東寧所詳加查證後，對方才坦承姓顏。員警二度查詢後，發現顏男因涉及多起案件，被嘉義地檢署、台南地檢署通緝。

顏男還告訴警方，原本想謊報朋友的身分規避查緝，沒想到居然連友人都被通緝，讓他始料未及，沒想到會因為車輛受困積水地下道被逮，運氣實在很差。