台中市警方國慶連續假期啟動「3天連假防制酒駕專案」，針對酒駕事故及易飲酒處所周邊道路透過多點全面式攔檢部署提升見警率，計取締102件，其中移送法辦39人，人數較去年同期增加，取締酒駕量能增加，展現警方對於「酒駕零容忍」之決心。

台中市警察局指出，今年迄今強力取締酒駕行為，取締7237件酒駕，其中移送法辦3641人，與去年同期比較，取締增加1245件，其中移送法辦增加338人，今年平均每日取締酒駕量能有26件。

台中市交通警察大隊表示，酒後駕車容易肇事，且酒駕罰已比以往更加重，奉勸用路人不要心存僥倖酒後駕車。如酒駕遭警方攔下取締時，更應配合警方執法接受酒測，如採消極方式拒不配合，反而會被開一張高達18萬元的酒駕拒測罰單，並且取締3年內不得考領駕照。

台中市政府警察局長蔡蒼柏表示，目前正值秋冬之季，冬令進補及聚餐應酬機率增高，歷年來均為酒駕案件發生之高峰期。蔡局長再次強調，警方對於「酒駕零容忍」之決心絕不容質疑，將持續針對全市易肇事及飲酒區域，加強警力部署及強化執法作為，以保障市民用路安全。

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