一名擁有傲人身材的劉姓女子昨日大膽在員警眼前闖紅燈，立即被警方攔下，員警看她滿臉通紅，問她有沒有喝酒，雖然她秒回「沒有」，但一吹酒測檢知器便亮燈，酒測值也超標，經警方依公共危險罪嫌移送法辦。

新興分局五福二路派出所員警7日凌晨3時20分許，行經新興區青年、仁智路口停等時，一輛機車竟無視員警竟闖紅燈到路口待轉區，員警立即上前取締，只見18歲的劉姓女騎士滿臉通紅，眼睛也泛紅，懷疑她酒駕，劉女一開始先說「沒有」，但以酒精檢知器測試後，就被發現有酒駕，她才坦承喝一點點，結果經過酒測，酒測值達0.31，已經超標。

經警方了解，劉女供稱剛與朋友在市區某酒吧內飲酒，結束後心想離家不遠便貪圖方便騎車回家，但因劉女酒駕及闖紅燈事實明確，全案依規定掣單舉發並將依法逮捕依公共危險罪移送偵辦。

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