高雄日前員警巡邏時，例行查詢路線上的機車車牌，確認該車是否為失竊，在查詢停在便利商店門口一輛機車時，發現車主63歲崔姓男子為月前高雄地檢署發布不能安全駕駛罪的通緝犯，於是下車在附近搜尋，不久在店旁發現正在玩機台遊戲的他，於是立即將其逮捕。崔男辯稱因月前遷屋才未收到通知書，並非故意不到，員警訊後將崔男解送高雄地檢署歸案。

保安大隊黎明中隊2名員警於5日下午2時許執行熱區、熱點轄區巡邏時，途經鳳山區錦田路一處便利商店前時，發現店外停放一部重機車，經員警以警用小電腦查詢後，發現該車主為8月31日因不能安全駕駛罪遭地檢署通緝的崔男，警方隨即下車搜尋可疑目標。

不久於超商旁看見有一名男子正在打玩遊戲機台，身形疑似車主崔男，經比對通緝照片後，確認就是他，便立即將他上銬逮捕。

警方指出，崔男今年中旬酒後騎車，當時騎車左搖右晃被巡邏員警攔查，後續入監執行4個月時未到，才會遭地檢署發布通緝。崔男向警方辯稱，因月前遷屋，目前居住處所非戶籍地，不知道地檢署有寄通知單，才會未報到，不是故意不去。

據了解，崔男平日靠保全業維生，今日他出門準備上班，當時正在等候同事開車一同前往，因同事還未前來，就趁空檔於超商前打玩撲克遊戲機台，竟遭員警盤查告知通緝，相當錯愕。

後來崔男同事姍姍來遲，卻發現本來要一起上班的崔男此時卻雙手上銬坐上警車，同事擔心工作受到影響，立即上前央求員警不要帶他走，但員警並無理會，隨後崔男同事只能站在原地目送崔男以及警車離去。

警方呼籲，民眾如涉酒駕刑事案件，應隨時與地檢署或法院確認現住地址，以免所寄發司法文書逾期遭通緝，為自己帶來不必要的困擾。

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