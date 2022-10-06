台中市警察局統計酒駕件數，自今年1至9月取締逾7千件，移送法辦逾3千人，相較去年同期除件數增加2成多，違規人數約多1成，警方於國慶連假3天將實施取締酒駕大執法，呼籲民眾遵守酒後不開車規定，防制酒駕事故發生。

台中市政府警察局表示，國慶連假期間將動員15個分局、連續3天執行取締酒後駕車專案，選定易酒駕肇事路段，規劃「多點式路檢」、「重點區域巡守」等部署方式執行路檢，並以24小時全天候分散機動全面巡守方式，結合重點守望或盤查等勤務作為執行攔檢。

警察局指出，藉由多盤多檢的攻勢勤務，針對疑似酒駕車輛，加強攔查、舉發及取締，以靈活調度警力、提高攔查率；除增加執法嚇阻性外，也針對意圖逃逸及規避路檢汽機車即時攔檢，以嚇阻民眾僥倖心理，防制酒後駕車情形發生。

警方統計，今年1至9月計取締酒後駕車7035件，移送法辦3541人，與去年同期比較，取締增加1222件（＋21％），移送法辦增加332人（＋10.3％），本局將維持強力執法，以維護用路人安全。

警方指出，國慶連假期間交通執法不打烊，將針對轄內易發生酒後駕車及易肇事路段規劃取締酒後駕車勤務，加強取締酒後駕車，提醒民眾，遵守酒後不開車規定，切勿一時僥倖，造成無法彌補的傷害。

台中市警察局長蔡蒼柏表示，將持續推動「溯源、斷源專案」，呼籲業者落實代客叫車、指定駕駛等服務，客人若不配合執意駕車者，店家應迅速通報警方抵達現場，即時攔阻，避免發生酒後肇事遺憾。

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