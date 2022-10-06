每年9至10月國慶鳥大量過境恆春半島，高雄鳥會發現國慶日前後於桃源藤枝二集團會過境大量國慶鳥，茂管處因此邀約鳥會合作推廣賞國慶鳥解說活動，讓遊客輕鬆賞鷹，來一趟生態微旅行。

茂管處表示，南台灣每逢秋季可觀察到赤腹鷹打頭陣，接續著灰面鵟鷹於10月以「國慶鳥」的壯觀群體現身，過去喜愛賞鷹的民眾在此時期，均會到屏東南部觀察，由於近年資深賞鷹社群紀錄，南台灣交通方便的賞鷹據點也越來越為人所知。

藤枝林道因88風災封閉整修後，遊客與賞鳥活動也相對較少，2020年起藤枝森林遊樂區整修後開園，在高雄鳥會賞鳥班等講師重新帶隊觀察後，藤枝林道容易到達且易於觀察國慶鳥過境身影，因此邀約鳥會合作推廣賞國慶鳥的解說活動。

茂管處表示，藤枝二集團位於中央山脈南稜，因視野遼闊，容易看到鷹群由北往南遷徙的悠然景觀；禮納里遊客中心位於隘寮溪進入平原的東側山坡，視野遼闊正能看到北邊飛來的灰面鵟鷹，站在遊客中心廣場使用雙筒望遠鏡，即可輕鬆直擊「國慶鳥」灰面鵟鷹成群飛越、盤旋、甚至是傍晚迴旋成鷹柱的盛況。

高雄鳥會總幹事林昆海指出，藤枝二集團視野遼闊，周遭有市集，是適合旅遊賞鳥之地，鳥會人員發現該處出現不少鳥類，包括有過境鳥赤腹鷹、灰面鵟鷹、蜂鷹、遊隼、魚鷹、日本松雀鷹及留鳥大冠鷲、鳳頭蒼鷹、熊鷹、黑鳶。

茂管處處長柯建興表示，隨著新冠肺炎疫情逐步趨緩，歡迎遊客規畫一趟禮納里賞鷹（10月10、10月15日、16日）、藤枝二集團賞鷹（10月15、16日）的行程，另為了服務親子遊客，禮納里遊客中心現場提供限量手作體驗，讓遊客享受文化與生態兼具的賞鷹之旅。