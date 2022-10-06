國民黨苗栗縣長選情分裂，黨提名參選人謝福弘6日抨擊無黨參選的苗栗議長鍾東錦滿嘴謊言，痛批鍾東錦有傷害致死、殺人等過往，應公開道歉跟退選。鍾東錦陣營回擊，2位前苗栗縣長都曾跟綠營合作，謝福弘也曾為水利會長官位，公開跟國民黨唱反調，謝的陣營才是詐騙集團，欺騙苗栗鄉親。

苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部指出，鍾東錦從參選之初，就以最誠實的態度，召開「向鄉親報告」記者會，詳細說明30多年前的出身與背景，反觀打著國民黨旗號的2位前縣長傅學鵬和劉政鴻，1位是在過去長期採「傅綠合」策略贏得政治籌碼，1位是幫民進黨支持的徐定禎站台來打擊代表國民黨的縣長徐耀昌，如今劉政鴻仍睜眼說瞎話、打死不認。

而謝福弘為了當官、拋棄國民黨，甚至傳出在2020總統大選前，曾經與蘇嘉全密會，導致韓國瑜大敗。這些人的組合，不但是黑箱政治、密室協商下的產物，更像是詐諞集團，欺上瞞下，欺騙國民黨高層和苗栗善良鄉親。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮表示，謝福弘在國民黨只有坐享其成，不問耕耘、只問收穫，在2位前縣長的操控下獲得提名，其中有甚麼利益交換，是否要向鄉親說清楚、講明白，因為傅前縣長根本不是國民黨員，長期以來每到選舉，「傅綠合」的傳言，始終沒有斷過。

他表示，劉政鴻掏空苗栗縣庫之後，又多次幫民進黨的徐定禎站台，反過來攻擊徐耀昌縣長，時至今日國民黨沒有做出任何處分，劉政鴻仗著苗栗縣黨部主委的位置，反過來處分徐縣長，如此雙標的做法令人唾棄，如果還有機會讓劉政鴻掌握更大權力，苗栗恐怕永無寧日。

謝福弘則是為了區區一個農田水利管理處長的官位，不但公開和國民黨唱反調，還主動請辭苗栗市黨部主委的職務，更嚴重的是，把長期以來屬於農民的水利會出賣給民進黨。

徐廷琮指出，對於謝陣營召開的記者會感到很遺憾，並強調鍾東錦的民調居於領先位置，才會面臨對手的聯合攻擊，目前是「1藍打3綠」、一個藍軍的鍾東錦對抗3名綠營的打手，未來對手將會用更毒辣的手段來打擊鍾東錦，但他們都會坦然面對。