國慶連假在即，根據觀光局統計，國慶連假宜花東平均訂房率逾6成，預估明（7）日上午9時起國5南向南港系統至頭城路段就會開始塞車，且可能持續至深夜24時。

氣象預報顯示，國慶連假受東北季風影響，桃園以北及東北部天氣稍涼，有局部短暫陣雨，另連假前1日及第1日宜花地區易有豪大雨。高公局則預測國慶連假前一日，也就是明日上午9時起，國5南向南港系統至頭城路段即開始車多壅塞，恐持續至深夜24時；另周六連假首日（8日）5時起將出現車多，16時始紓解，建議國5南向於連假首日5時前或17時後出發，若仍必需在上午出發，建議分流避壅塞，往宜蘭旅次於8點過後再出發。

另為因應連假尖峰時段可能湧現大量車潮，高公局規劃於國1平鎮系統、埔鹽系統、虎尾、國3西濱及國5石碇、坪林入口匝道採時段性分日分向封閉措施，請民眾多加留意改道。

高公局提醒，本次國慶日連假屬於非民俗性3天假期，研判一日旅遊旅次將明顯增加，假期間尖峰時段車流較集中，爰建議民眾行車前可利用1968 App查詢國道即時路況，以避開壅塞路段及時段。