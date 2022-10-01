政府宣布10月13日重啟國門，開放旅行團出國旅遊，振奮旅行業及旅客，然而國際能源、原物料上漲，全球通膨導致機票票價大增，住宿、餐飲、購物通通變貴，旅行成本水漲船高。旅行業品質保障協會指出，出國團費以韓國漲6成最多，日本漲5成，建議旅行社詳細記載行程，以免產生消費糾紛，旅客也要在出發前先了解相關規定。

品保協會說，團費漲幅以韓國漲6成最多，原因是機票及航空相關附加費大漲，有些地區機票甚至是疫前的2倍；日本約漲5成，除機票漲30％至50％、飯店漲10％至15％、餐費和車資約漲20％；其餘地區紐澳漲4成，東南亞、歐美國家也有3成漲幅。

品保協會呼籲，因應高團費新型態旅遊時代，建議旅遊消費者報名參團前，除詳閱旅行社所提供的行程表及應注意事項外，更應留意各國對新冠肺炎相關規定，並了解各項取消規則及罰金規定，充分了解自身權益後再報名。

若旅客出發前或行程中感染新冠肺炎，依規定須居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理等導致無法出發時，因屬不可歸責旅客及旅行業方之事由，旅行社扣除已代繳的行政規費，必須將餘款退還旅客。

不過，日後若中央流行疫情指揮中心放寬感染新冠肺炎無須隔離或自主健康管理，旅客仍因個人考量而取消行程時，則要依規定賠償損失。