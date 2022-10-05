高雄10月活動滿檔，包括左營萬年季、台灣設計展、高雄城市野營等，加上輕軌「龍貓隧道」話題，皆創造觀光利多，旅宿業也搶攻國慶連假商機，住房率開出紅盤，平均近9成。經發局則在高捷鹽埕埔站打造全新元宇宙體驗館「O2 METASPACE」，即起至年底開放民眾免費體驗。

「國旅首選高雄就對了！」高市府觀光局長周玲妏指出，高雄辦理許多人氣爆表活動，加上各家旅宿業者推出優惠專案，吸引民眾來高雄旅遊，為期3天的雙十連假將展開，訂房率已快突破9成，呼籲遊客手刀訂房。

周玲妏推薦，可到蓬萊商港區設計中島感受過精彩的台灣設計力，最夯的龍貓輕軌，高捷橋頭糖廠站人氣貓咪站長「Mikan蜜柑」耍萌；米其林、必比登及第二屆500盤台灣美食藍圖名單。緊接著秋冬季節還有寶來溫泉活動，以在地溫泉觀光遊程串接東高9區深度旅遊，高雄熱鬧非凡。

高雄市觀光旅館公會理事長郭啟炫指出，多數觀光旅館前2天均達8成住房率，預期應可滿房。高雄市旅館公會理事長周文彬也十定市府國慶連假期間舉辦各項活動，尤其甫推出的台灣設計展設計中島十分吸睛，讓駁二更是熱鬧。

另方面，全新元宇宙體驗館「O2 METASPACE」，以鹽埕在地街區特色為核心設計虛擬鹽埕元宇宙。經發局長廖泰翔指出，利用三面環景投影與放置遊戲概念，推廣創新虛實整合的數位分身旅行，盼透過科技力量古地新遊、虛實融合，讓高雄與外地觀光客，都能感受到高雄蓬勃發展的量能。