高雄市岡山籃籗會的農曆9月15日義民節場將於10月9日、10日登場，區公所籲請民眾做好防疫措施。（本報資料照）

有二百餘年歷史的岡山籃籗會的農曆9月15日義民節場將於10月9日、10日國慶假期舉辦，由於上一場的中秋節籃籗會吸引10萬人次到場，因此，岡山區公所將做好人潮管制，加強宣導防疫措施，避免成為防疫破口。

因為疫情關係，去年的岡山籃籗會停辦。將於10月9日起舉行的籃籗會義民節場是今年第二次舉辦，民眾對此都相當期待。區公所原本還擔心疫情升溫，活動恐怕會取消，但近來政府對疫情控制得不錯，活動將如期舉行。

岡山區公所鑑於上次中秋節場的人數暴增的經驗，這次同樣會在會場出入口設置防疫專區，量額溫與清消，並加強人員疏導，避免人群擁擠，造成防疫的破口。區公所並籲請民眾多搭乘捷運與接駁車。至於開車的民眾可停放在台1線旁的慈濟園區，提早避開會場舉辦地點河華路與鄰近的公園路段。

此次活動一樣分為百貨、花市與美食區，將有500個攤位分布在河華路與巨輪路上。因為配合防疫規定，會場內禁止邊走邊吃，並設有4個用餐區，可供百餘人用餐。

由於這次活動剛好適逢國慶假期，區公所評估這次的人潮應該不會亞於上一場活動，同時也籲請民眾配合防疫，全程戴口罩。