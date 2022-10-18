新北歡樂耶誕城將在11月開城，民進黨新北市長候選人林佳龍批，該活動在交通、噪音等方面，給板橋在地居民的生活品質帶來負面衝擊，他強調，昨天提出的移至新莊副都心舉辦是個例子，他要推的是「區區有盛典」，把新北市打造成一個盛會城市。

林佳龍今天表示，新北耶誕城問題的起源，是因為侯友宜因為選舉考量，把歡樂耶誕城的活動提早到11月初，舉辦時間延長到將近兩個月，預算也加倍，而這是一個充滿政治性的決定，但都沒跟板橋在地人士諮商、討論。他說，一個好的活動，除了人數以外，也應該考量品質，所以希望不要因為選舉，「政治化」一個活動。

林佳龍強調，新北有4百萬人口，29個行政區，可以考慮在更多地方辦活動，讓市民能夠參加，活動的型態也可以進行討論，因此他才會舉了新莊副都心的例子，因為新莊既然是副都心，也應該要有建設跟活動。他說，未來他會推「區區有盛典」，也就是要把新北打造成一個盛會的城市。

林佳龍指出，新北耶誕城造成不小民怨，特別是交通、噪音，影響很多在地居民的日常生活，這一點都應該要去聽到人民的心聲，不應該為了選舉，把造成很大衝擊的活動延長，還沒有做好配套。

林佳龍酸，現在耶誕城活動提早到11月初，已經是感恩節之前了，不是耶誕節，那是不是照這個邏輯，以後還能提前到萬聖節。

林佳龍說，要思考一下，一個好的活動怎樣能更精緻、更有內容、更能吸引更高的消費，而他過去在台中市長、交通部長任內，對觀光旅遊投入很多心力，辦了很多盛會，例如台中世界花卉博覽會，希望用這種方式來提高活動品質，也減少對於當地居民生活上的負面衝擊。