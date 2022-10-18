侯家軍、新北市議員候選人戴湘儀、呂家愷、吳訓孝在臉書發出「尋人啟事」，要找林佳龍颱風天跑去哪。林佳龍今下午表示，縣市首長是防災指揮官，理應坐鎮新北，侯家軍找錯人了，且他都在新北，沒有跑去新竹，他更強調，他擔任市長一定會堅守崗位，指揮整個新北災害防救。

林佳龍提起，昨晚上看到恩恩爸臉書貼文很心痛，恩恩爸也在協尋6月承諾要負起責任的侯友宜先生， 新北市民心聲是市長能不能夠把心放在市政，為了總統大位去輔選， 還被人協尋，這才值得大家深思。

對於有民調說不支持侯選完後挑戰總統大位，林佳龍說，選舉是一種契約，任期是彼此契約內容，侯市長讓大家質疑他好像中途會「落跑」，說要好好做事，其實心在2024。

林佳龍說，縣市長選舉跟總統大選只差一年，黨內初選更只有半年，可能會分心，吃碗內看碗外，侯市長已表態勇於承擔，那新北市長這一票不用浪費，以免未來還要補選浪費資源。