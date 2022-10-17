歡樂耶誕城將在11月開城，民進黨新北市長候選人林佳龍今天接受震傳媒主持人黃光芹專訪時表示，新北有400萬人口，面積也很大，板橋交通無法負荷，噪音也困擾民眾，周邊餐廳也不是只要量，也要顧好品質，新北不是只有板橋，新莊有很多空地，可以輪流到各區舉辦，侯市府選舉年預算更加倍，但是政策不要造成城市癱瘓。

林佳龍說，板橋民眾已經發出怒吼，在這裡辦一次oK，但年年辦，又從11月辦到跨年，他認為活動可以多樣化，而不是千篇一律，可以多元，新莊有很多文化單位，可以一起加入。

林佳龍也說，民調顯示新北民眾最關心交通問題，他認為對手最怕他的交通政見，包括過去10、20年無法解決的林口交流道、五股交流道、北土城交流道、汐止交流道，甚至中和、南港交流道，更解決基隆捷運與汐東線，淡北道路他也出面溝通，增設關渡新橋解決北市疑慮，另有溪北捷運，目前泰版輕軌還沒送交通部，一切都可改。