泡泡派對、氣球魔術以及變形金剛合照，讓小朋友玩得不亦樂乎。（張嘉玲辦公室提供／李奇叡新北傳真）

泡泡派對因天氣攪局，挪到室內舉辦。（張嘉玲辦公室提供／李奇叡新北傳真）

由新北市議員參選人、小英之友會執行長張嘉玲舉辦的「草地泡泡派對」先前因下雨延期，最後決定在昨天移至室內舉辦，現場有前立委廖本煙、前議員林秀惠帶來的薩克斯風表演以及阿威樂團的爵士音樂演唱，此外還有泡泡派對、氣球魔術以及變形金剛合照，讓小朋友玩得不亦樂乎。張嘉玲說，她雖然沒那麼有才華，但有一顆真誠的心，會舉辦這類親子活動，就是希望提供給市民多一點的家庭休閒娛樂，能讓大人小孩一同參與。

「草地泡泡派對」原定在公園草皮舉辦，但連續兩個周末天候不佳，故於昨日移至中和力行福德宮舉行。雖有颱風影響，但民眾熱情不減，不少親子到場，有民眾在薩克斯風的伴奏下一展歌喉，特別是林秀惠和廖本煙吹奏「愛拼才會贏」時，更是全場大合唱，小孩子在體驗繽紛多彩的泡泡、拿到造型氣球後，也綻放燦爛笑容，不少人都表示活動精彩難忘，期待下次活動時是好天氣，再帶孩子一起同樂。

張嘉玲說，昨天下著大雨，很感謝力行福德宮能提供今天的室內場地，尤其看到現場仍來參加的朋友，更有滿滿的感恩、感動，她會想舉辦這樣的親子活動，就是希望提供給市民多一點的家庭休閒娛樂，讓大人小孩一起參與。

廖本煙表示，看到民眾熱情參與很感動，很感謝有機會表演給大家欣賞。他直言，張嘉玲這次參選很辛苦，算是大才小用，因為張嘉玲非常有才華，擔任蘇嘉全立法院長辦公室主任時，沒有官員不知道她，當選後要爭取什麼，都可以跟張嘉玲講，絕對可以帶來進步。

廖本煙說，張嘉玲長期在執政團隊，可以直接反應意見給總統府，因為她老公就是總統身邊的秘書，有什麼需要都可以告訴她，他感性表示，若張嘉玲沒選上，會是中和人的損失；林秀惠也說，昨天雨下的很大，但張嘉玲很有心，替大家辦那麼好的活動，希望大家多支持活動主辦人張嘉玲，呼籲大家幫忙拉票，支持張嘉玲。

張嘉玲說，這次選舉很激烈，11席要選6席，但身為新人，她只能多走行程多努力，自己雖然沒有像廖本煙、林秀惠、樂團表演者那麼有才華，但有一顆真誠的心，希望多跟大家一起互動，而自己也擔任過蔡英文總統的婦女部主任，關心兒童、長者、弱勢、學生、青年，提出很多相關政策，盼大家多多支持。

張嘉玲最後表示，草地泡泡派對活動之後會繼續舉辦，時間分別為10月22日、23日的下午3時至5時30分，地點分別在南勢角捷運站以及中和國光街自強公園，歡迎小朋友、大朋友一起來玩，共襄盛舉。