民進黨籍花蓮縣議員第二選區候選人陳財能昨搭乘台鐵229次列車北上時，因受颱風外圍環流影響，卡在福隆站長達1個多小時，見台鐵未有相關應變措施，致電向立委陳歐珀反映後，列車便開行，他在臉書粉絲專頁上分享此事卻引發網友撻伐。（摘自陳財能臉書粉絲專頁）

民進黨籍花蓮縣議員第二選區候選人陳財能昨搭乘台鐵229次列車北上時，列車因颱風外圍環流影響，停在福隆站長達1個多小時，他見台鐵未有相關應變措施，致電向立委陳歐珀反映後，列車便開行，他在臉書粉絲專頁上分享此事遭酸還未當選就耍官威，甚至有網友痛屁他不尊重專業，罔顧旅客安全。陳回應，當時他是以民眾身分向立委陳情，絕無要求強行開車。

尼莎颱風外圍環流挾帶豪大雨重創東北部，其中雙溪貢寮線軌面淹水，雙線一度不通，台鐵列車行經均慢行或暫停，造成部分列車行車時間延誤。

陳財能昨晚在臉書粉絲專頁貼文表示，人正在花蓮往台北229次自強號上，列車走走停停，甚至在福隆站停了86分鐘（傍晚6時56分至晚間8時12分），車上旅客心難安、情緒不定，但鐵路局高層像植物人般，毫無作為，讓辛苦的列車長及乘務員承受旅客的情緒和不安。

他見列車暫停許久，台鐵無相關作為及疏散旅客措施，便聯繫立委陳歐珀，經陳向台鐵局長反應及了解當時情況，列車才慢慢開行。此貼文共吸引500多人按讚，包含交通部前部長林佳龍、立委陳歐珀等，同時也引起不少網友撻伐。

有網友直接怒批「天然災害懂不懂！就你們這些政治人物，想怎樣就怎樣」，也有網友反酸「只要打電話給委員，土石就會自動避開，水也會自動流走，難道委員是有什麼謎之神秘力量嗎，還可以控制大自然」、更有網友直接開嗆「還沒選上就打電話給立委跟局長想要施壓啊」、「好大的官威，完全不尊重鐵路局的專業與罔顧其他旅客的生命安全」，更有人質疑「政治凌駕專業」。

陳財能今回應指出，當時列車停在福隆站1個多小時，很多旅客都不知道該怎麼辦，自己以民眾身分向委員陳情，認為台鐵應該要有應變措施，強調絕無耍特權，更沒有向任何人要求強行開車，他隨後也在臉書貼文再次說明昨晚列上的情況，疑似想要滅火，但似乎不被網友埋單。