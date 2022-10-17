今年8月NCC審議鏡電視新聞台申請負責人，NCC當時指出，鏡電視資金僅剩3億元，預計僅可支持營運到11月，等於20億資本額即將燒完。立委指出，勞動部應啟動大量解僱預防措施，否則到了12月公司支付不出勞工薪水、健保、勞退等，將影響員工權益。

立法院衛環委員會邀請勞動部部長列席報告業務概況，並備質詢。

立委陳椒華表示，鏡電視目前的資金只能支持營運到11月，一家公司無論老闆換誰，只要虧錢都會導致勞工權益問題的出現，鏡電視當時員工數約450人，現在已經有500多人，但在8月就已經出現資金吃緊的消息。

陳椒華說，如果只能支持營運到11月，12月之後勞工的薪水、健保、勞動退休金該怎麼辦？勞動部是否應啟動大量解僱預防措施，包括對勞健保的提撥、退休金提撥、積欠工資墊償、基金提繳等提出預警？

勞動部長許銘春表示，鏡電視這部分勞動部與台北市勞工局會去特別了解，務必會以整體勞工權益為優先。