鏡電視換照風波不斷，近日又爆出「三董一監」上周集體請辭，目前只剩下董事長鄭優及勞工董事廖芳潔，董事會形同瓦解，有股東主張NCC應援引「保留廢止許可權」對鏡電視撤照。對此，鏡電視今（16日）發出3點聲明重申無任何違反附款，並強調將儘速補選缺額董事與監察人席次，讓公司永續營運。

鏡電視聲明如下：

一、本公司部分董事與監察人因事業繁忙，且已完成階段性工作為由，向本公司辭任。本公司感謝部分董事與監察人過去的協助，也對其表示深摯祝福。

二、本公司十月十日召開董事會後，已發出股東臨時會召集通知，將儘速補選缺額董事與監察人席次，併於股東會決議本公司重大營運事項。本公司股東持續支持鄭優董事長帶領公司營運，也全力支持公司永續營運。

三、本公司營運悉依公司法規定與公司治理原則，並無媒體報導指涉違反公司治理、違反附款等情事。籲請媒體報導前應落實媒體專業，勿隨有心人囈語起舞。