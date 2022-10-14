學員朱禹豪先天雙眼全盲，除分享心路歷程，也用歌聲撫慰人心。（洪靖宜攝）

為協助身障者能闖出不同一片天，高雄市勞工局舉辦「聲聲不息Podcast研習營」，10名學員經5個月培訓，於今日畢業，該研習營協助身障學員透過課程與Podcast自媒體環境接軌，搶佔未來先機，學員也分享過程一步步築夢踏實故事。

高雄市勞工局為協助身障者可以透過聲音影像，激勵以激勵更多的民眾勇敢克服逆境、積極追夢翻轉人生，特別舉辦「聲聲不息Podcast研習營」，遴選10名身心障礙學員，參加聲音自媒體應用訓練，邀請來自不同領域的專業講師進行授課。再集結10位學有專精的身障創業職人，以專訪的對話模式，透過影像與聲音的媒體製作，傳達他們奮鬥與努力的故事和甘苦對談，相信會帶給聽眾、觀眾滿滿的正能量。

歷經近5個月培訓，14日於福華飯店舉辦成果發表，學員如走星光大道般一一入場，其中學員朱禹豪先天雙眼全盲，但他從小就對電台主持情有獨鍾，藉由這次培訓跨出第一步，讓自己圓當時未能實現的廣播夢。他也憶起從開訓第一堂課就讓他震撼，不過他不忘初心，希望讓自己聲音和努力被看見，身障者是有無限可能，要將劣勢轉為優勢，並現場高歌一曲鼓勵身障者。

勞工局長周登春說，活動同時也讓參訓的學員觀摩，互相學習，分享創作及作品，並主動認識播客社群，進而和全世界做朋友，開啟無限可能，也期盼未來有更多機會讓身障朋友在自媒體平台大放光彩、創造加乘效益機會。