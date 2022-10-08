中國外交部發言人毛寧8日主持例行記者會。針對近日美國外交政策協會發布報告，呼籲美政策制定者轉變對華錯誤認知和政策，正確看待中國，並加強美中經貿合作。毛寧強調，美方決策者應該多傾聽來自工商界、學術界客觀理性的聲音，不要再用零和博弈的過時思維處理中美關係，不要再用所謂的政治正確指導對華政策，切實踐行相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，推動中美關係回到健康穩定發展的軌道上來。

毛寧表示，對這份報告一些觀點印象深刻。比如提到中美經貿聯繫密切、美國企業對華投資信心持續上升、中國是美國重要的商機、美國對華加徵關稅損人不利己。報告中還提到，只有客觀看待中國發展，才能制定正確的對華政策和外交政策。

毛寧指出，近來美國商界和學界多次呼籲加強中美合作。美中貿易全國委員會、中國美國商會等機構均表示對華要合作，不要脫鉤，美國政府應該盡快降低對華關稅。據統計，2000年至2020年，美國對華直接投資的平均收益率是14.7％，遠遠高於美國海外直接投資9.7％的平均收益率。今年上半年中美貿易總額同比增長了12.7％，美國實際對華投資同比增長了26.1％，這些都說明中美兩國人民的意願是合作，中美合作是互惠互利的。