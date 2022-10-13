嘉義看守所安排收容人矇眼使用行動輔具過馬路、手牽導盲犬行走，實際感受視障者的生活日常。（嘉義看守所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義看守所特別規畫「身障體驗趣味競賽」及「樂樂棒球身障運動會」等系列性活動，讓障礙者與非障礙者以共融方式組隊比賽。（嘉義看守所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為推動《身心障礙者權利公約》，打造友善環境，嘉義看守所舉辦「有愛無礙，生命導航」視障導盲體驗，請來2隻導盲犬陪矇眼收容人散步、過馬路，讓收容人感受行的不便，理解身心障礙者的難處。

嘉義看守所邀導盲犬及訓練師到場，安排收容人矇眼使用行動輔具過馬路、手牽導盲犬行走，實際感受視障者的生活日常，收容人阿凱說，眼睛看不見狀態下，走路頓失平衡，短短10公尺卻感覺一直走不到終點「很惶恐」，除了體驗，訓練師也深入介紹成為專業導盲犬必經過程，讓收容人對視障者的夥伴有更深入認識。

另外，嘉義看守所也開辦「手著陽光守著你」手語班，指導老師與收容人設定共同目標，除學習基本生活手語，也共同錄製完成防疫《手牽手》手語歌曲，收容人小彬開心地說 學習手語很有成就感，尤其年紀大聽力退化，手語就能成為溝通工具，有機會跟語障者溝通也比較沒有障礙。

嘉義看守所說，特別規畫「身障體驗趣味競賽」及「樂樂棒球身障運動會」等系列性活動，讓障礙者與非障礙者以共融方式組隊，透過模擬情境的競賽、關卡，除讓身障收容人展現活力，也讓一般非障礙收容人學習「換位思考」。

嘉義看守所所長蘇維闊認為，沒有實際體驗，很難體會身障者的難處，期盼營造同理、尊重與接納的友善環境，讓收容人對於周遭身障者有更多理解、提供協助。」