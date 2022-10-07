嘉義舊監連續三天展售收容人技藝實作品。（廖素慧攝）

民眾體驗管理及被囚禁牢房滋味。（廖素慧攝）

姊弟初體驗嘉義舊監囚牢心情。（廖素慧攝）

法務部矯正署及法務部矯正署嘉義監獄7日至10日在嘉義舊監舉辦教化成果展，「舍房監禁實境體驗區」免費體驗囚禁牢房，遊客趨之若騖，225個名額秒殺一空，7日從高雄來的莊姓姊弟初體驗後說，以前的監獄是嚴刑竣罰的感覺，不好受。

嘉義監獄自7日至9日連續3天在國定古蹟嘉義舊監獄舉辦「來嘉囚禁．Fun肆體驗 」，今天開幕，內容有雲林、嘉義、台南監獄及看守所收容人的藝文教化技訓作品展售，並介紹國定嘉義舊監的歷史文物，最受期待的是體驗囚牢活動。

嘉義監獄安排體驗者分別扮演收容人、管理員、教誨師，隨機抽籤，莊姓姊弟扮演收容人各有1個編號，蹲坐牢房，陳先生扮演管理員要負責叫號點名、查房。

莊姓姊姊曾在中正大學念書，參觀過嘉義舊監，因為好奇、想嘗試新玩法，特地和弟弟來體驗蹲在牢房被囚禁，姊弟體驗後說，牢房溼熱，排水通風不佳，感覺以前是嚴刑峻罰，應該與新型監獄用修復式的教化很不一樣。

嘉義監獄表示，此次活動有4大主題，第1主題區為婦育館，早期女性受刑人的舍房工場，展出雲嘉南地區矯正機關受刑人製作的瓷器彩繪、木雕、陶藝及漆器等技訓作品。

第2主題區是「舍房監禁實境體驗區」，是嘉義舊監獄首次公開模擬受刑人開、收封的過程

，民眾換穿模擬囚衣，進入舍房體驗囚禁的感受，還有受刑人專屬附號的名信片記錄心情，名信片可寄給自己留念，或分享給朋友。

第3主題區展出春仔花傳統技藝、創意模型、紙雕、押花及各式畫作等收容人藝文教化作品及獄政興革導覽。第4主題區技訓實作，模擬收容人在工場的技訓實作，再帶走DIY的精緻紙袋當紀念。