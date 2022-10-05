樂團「I Mean Us」日前赴釜山國際搖滾音樂節，開心與當地好友見面。（新視紀整合行銷提供）

「I Mean Us」在釜山國際搖滾音樂節，開心與「SE SO NEON」合影留念。（新視紀整合行銷提供）

文化部影視局近年持續選薦具潛力音樂人以「Taiwan Beats」品牌參與各國際音樂節。曾入圍金曲最佳樂團的「I Mean Us」日前受邀登上「釜山國際搖滾音樂節」開唱，吸引現場上千位樂迷同歡，他們直言當天音樂節唱得很過癮、玩得很愉快，感謝韓國聽眾的熱情支持。

未來有在韓國巡演的計畫？I Mean Us秒承諾：「絕對計畫！」並提到，這次演出特別把歌曲〈You So〉其中一段歌詞改用韓文演唱，更苦練韓文talking，表達對釜山以及來看演出的人的感謝，也邀約大家之後一起來台灣旅行。

他們在當地演出期間，還接受韓國男團「OCJ NEWBIES」3位成員直播訪問，及與認識4年的好友、釜山樂團「Bosudong Cooler」相見歡，「每一次到韓國演出都受到他們熱情的照顧與款待，帶來很多溫暖，大力推荐他們的音樂很好聽，是非常值得更加被認識的樂團。」

I Mean Us很享受釜山音樂節的氣氛、美景，「能看到這樣的景色有種自己被淨化的感覺，但最印象深刻的是音樂節兩天都晴朗的釜山，在結束後隔天下起了雨，一切都像是命中注定」，他們在後台休息區也認識到不少新朋友，也跟自己最欣賞的音樂人有了交流，開心喊：「是很奇幻的體驗。」