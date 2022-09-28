和泰車(2207)Lexus連續第四年和台北市政府及VOGUE聯手舉辦台灣重量級時尚盛事《2022台北時裝周X VOGUE Fashion's Night Out》，台北時裝周設計師快閃店遠百信義A13盛大開幕，LEXUS部長王立仁也現身致詞，而為響應活動，今年第四季Lexus將迎來品牌旗艦休旅車RX的全新大改款，此次特別全台首發，於9月26日至10月11日在遠百信義A13戶外親臨鑑賞，搶先一睹全新RX的精采魅力。

Lexus也別在遠百信義A13戶外，全台首發展出品牌旗艦休旅-全新大改款RX，讓消費者搶先一睹全新RX極富科技感的前衛造型。在一街之隔的「LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店」，亦同步展示最新豪華房車ES 300h F SPORT Design。

全新大改款RX 350，搭載2.4升渦輪增壓引擎(T24A-FTS)，車身長寬高為4890x1920x1695mm，軸距來到2850mm，引擎最大馬力(PS/rpm)279PS/6000rpm，引擎最大扭力(kg-m/rpm)43.8kg-m/1700~3600rpm，採Direct Shift 8速手自排，可搭配智能多重駕馭模式，有Eco/Normal/Sport，配備有智慧型全時四輪傳動系統、AVS可變阻尼避震系統、21吋運動化鋁圈、全景天窗、LSS+3.0智動駕駛輔助系統。Lexus RX在台上市時間，預計將會在11月左右。

台北時裝周致力以最高規格打造國際級時尚大秀，今年再度邀請金馬獎頒獎典禮節目總監陳鎮川擔任時尚大秀創意總監，10月8日將於台北市全新藝術樞紐—台北表演藝術中心隆重登場，現場將結合表演藝術、多媒體動畫藝術、與超人氣流行音樂歌手的精采演出，打造突破以往的全新形態沉浸式時尚大秀。Lexus也將於紅毯帶來各式潮流車款亮相，包含全新RX、LC、LC CONVERTIBLE，並安排星光座駕接送出席的潮星超模，為此國際級時尚大秀帶來亮點。