若綺鼓勵大家踴躍報名「2022時尚客家服飾設計競賽」。（圖／伊林娛樂提供）

若綺(中)身穿的服裝是由潘怡良(左)及小馬(右)合作的作品。（圖／伊林娛樂提供）

桃園市政府客家事務局所舉辦「2022時尚客家服飾設計競賽」，日前舉行競賽徵件報名記者會，伊林名模若綺現場展示時尚客家服裝，她鼓勵大家踴躍報名參賽，透過創意讓客家文化更有故事性。若綺透露自己原本就喜歡穿著亮色系、小碎花服飾，很開心能搶先穿上潘怡良老師不同於以往的設計。

今年時尚客家服飾設計競賽以「回歸，重生」為主題，活動由評審團總召集人針織女王潘怡良，以及具有藝術天分的藝人小馬到場助陣，兩人合作推出的時尚服飾在東京時尚週及臺北時裝週都成功吸引大量目光。潘怡良及小馬現場分享當代客家服飾、藝術創作的歷程與心得，名模若綺演繹作品，鼓勵設計師們無畏地展現自我，用創意點亮客家服飾。相關報名資訊「2022時尚客家服飾設計競賽活動官網」（https：／／hakkadata.tycg.gov.tw／8498／）

若綺介紹自己身穿的服裝表示，「潘老師的時尚服裝設計結合小馬哥的圖騰設計，讓服裝在跳脫框架之餘，仍保留原有的意義；服裝上的橘、紫、桃紅、綠、藍5種顏色，及『HAKKA』字樣的圖騰都有各自代表的含意，象徵客家人遍布各地、客家文化等。」她說，這套服裝是上下分開，因此下半身可另搭長褲，原本的裙子設計則是高腰、不對稱，相當時尚。

談到客家文化，若綺對客家美食印象深刻，尤其是客家手作麻糬；她也覺得自己跟客家很有緣份，老公楊昇達雖然不是客家人，但卻非常勤儉持家，兩人經常自己買食材回家做菜，覺得比外食或叫外賣省錢、划算。