【陳景蘭洋樓時尚光雕秀】活動今(29)日下午舉辦記者會搶先曝光，金湖鎮長陳文顧親自向媒體解說活動相關細節及內容(于家麒攝)

金湖鎮長陳文顧(右)與光雕藝術家徐志銘(左)邀請金門鄉親把握機會到陳景蘭洋樓欣賞時尚光雕秀(于家麒攝)

位於金湖鎮成功村內的陳景蘭洋樓充滿濃濃的南洋味，這次將透過光雕投影與聲光效果在夜間體現這座百年建築的特色，將其幻化為全新感官的時尚藝術品(于家麒攝)

金門2022金湖鎮海灘花蛤季相關系列活動正如火如荼的展開，為打破於以往一成不變的例行表演，主辦單位特別於今年引進時尚光雕秀，將於10／1晚上19時在陳景蘭洋樓盛大登場，把華麗的光雕表演首次呈現在鄉親眼前，也讓這座百年建築風華再現。

陳景蘭洋樓位於金湖鎮成功村內，是金門規模最大、保存最佳的一棟洋樓，堪稱金門「番仔樓」的代表作，純淨白色的建築外觀讓陳景蘭洋樓充滿濃濃的南洋味，早已成為遊客必訪的網紅打卡景點。

金湖鎮長陳文顧表示，花蛤季已經辦了18年，常被民眾指稱活動一成不變、了無新意，因此今年鎮公所團隊特別集思廣益、創新思維，規畫了【陳景蘭洋樓時尚光雕秀】，邀請光雕藝術家-徐志銘規畫設計，以陳景蘭洋樓為載體，運用「藝術」與「時尚」的意境，透過新時代的「科技」將金門特色圖騰、歷史、人文與風光，濃縮為一場精采的光雕藝術投影秀，透過光雕投影與聲光效果在夜間體現這座百年建築物雕花與線條特色，將陳景蘭洋樓幻化為全新感官的時尚藝術品。

首次在金門登場的【陳景蘭洋樓時尚光雕秀】演出時間為10月1日、2日，每晚19時、20時及21時各表演一場，每場演出時間約為12分鐘，歡迎金門鄉親把握這難能可貴的機會，相約到現場欣賞，一飽眼福。

2022金湖海灘花蛤季系列活動精彩豐富，10月8日至10月10日每晚在成功出海口廣場還有表演晚會，包括花蛤小天使選拔決賽、歌唱比賽決賽、金CHILL演唱會、沙灘球類活動及熱鬧市集等都將一一登場，金曲歌王許富凱及鐵肺歌后彭佳慧等知名藝人也都將現身帶來動人歌曲。詳細活動內容及日期請上「2022金湖海灘花蛤季」臉書粉絲團(https://pse.is/jinhuclamFB)查詢。