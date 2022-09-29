「新北市2022年鬥艷時尚伸展台」競賽今在府中商圈舉行走秀表演暨頒獎典禮。（王揚傑攝）

「新北市2022年鬥艷時尚伸展台」競賽今在府中商圈舉行走秀表演暨頒獎典禮。（王揚傑攝）

「新北市2022年鬥艷時尚伸展台」競賽今在府中商圈舉行走秀表演暨頒獎典禮。（王揚傑攝）

侯友宜體驗走秀。（王揚傑攝）

「新北市2022年鬥艷時尚伸展台」競賽今在府中商圈舉行走秀表演暨頒獎典禮。（王揚傑攝）

「新北市2022年鬥艷時尚伸展台」競賽今在府中商圈舉行走秀表演暨頒獎典禮。（王揚傑攝）

「新北市2022年鬥艷時尚伸展台」競賽今在府中商圈舉行走秀表演暨頒獎典禮。（王揚傑攝）

「新北市2022年鬥艷時尚伸展台」競賽今在府中商圈舉行走秀表演暨頒獎典禮。（王揚傑攝）

「新北市2022年鬥艷時尚伸展台」競賽今在府中商圈舉行走秀表演暨頒獎典禮。（王揚傑攝）

「新北市2022年鬥艷時尚伸展台」競賽今在府中商圈舉行走秀表演暨頒獎典禮。（王揚傑攝）

新北市教育局舉辦「鬥艷時尚伸展台」邁入第6年，今年結合凱渥經紀公司、風暴國際股份有限公司共同打造全國唯一「仿真」時尚產業競賽，今（29）日在府中商圈舉行決賽和走秀表演，新北市長侯友宜也背著同學設計的背包體驗走台步，隨後侯友宜頒發各組冠軍獎學金及感謝狀予協辦學校與企業，鼓勵技職學生展現自信、勇於追夢，創造屬於自己的未來。

侯友宜表示，新北市積極培育技職人才，透過產官學界緊密合作，本次時尚伸展台活動，藉由在地產業與師生創意結合，展現令人驚艷的成果，期盼同學們持續發揮創新研究精神，創造屬於自己的時代，也帶動藝術、設計、家政等產業蓬勃發展。

今年首次增設「國際創意造型設計組」競賽，以新住民母國文化創意改造，將東南亞文化元素融入造型設計，由具備新住民或其子女身分的模特兒參賽，共有來自越南、印尼、緬甸、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞、蒙古等20組、120名學生報名，年僅6歲的越南新住民子女蔡昀臻是參賽最年輕的模特兒，站上T台絲毫不怯場，頗具大將之風。

各組第一名分別為「手作創意商品設計競賽」樟樹國際實中何幃充，「服裝設計競賽」莊敬高職吳文聲，「視覺設計競賽」復興商工吳敏嘉，「造型設計競賽A組」能仁家商陳思璇、吳采穎、程婕渝，「造型設計競賽B組」莊敬高職周庭羽、張菀玲、溫怡婷、辛昱萱，「模特兒組」能仁家商楊宣慧。

教育局表示，今年活動首次結合「府中雙城產業發展計畫」，市府與板橋區商圈景觀發展協會攜手合作，移師府中廣場打造專屬獨特時尚伸展台。新北市自2019年起推動「PRIME贏得未來·技職人才」計畫，在扎根、專業、國際、創新及跨域五大面向培養技職人才，整合家政群、藝術群及設計群學生，規畫多層次競賽模式，盼讓學生的專業技能躍升國際舞台，成為具競爭力的世界人才。