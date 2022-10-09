苗栗縣通霄鎮通灣社區利用國慶連假，9日舉辦戰地特色一日遊活動。（李京昇攝）

今天活動還有DIY體驗。（李京昇攝）

現場也展示木雕、木工作品。（李京昇攝）

苗栗縣通霄鎮通灣社區利用國慶連假，9日舉辦戰地特色一日遊活動，除串連在地海岸線碉堡跟木雕特色，也帶領民眾認識通灣地理環境，並讓民眾歡度連假。

通灣社區理事長總幹事曾煥昇表示，通灣社區有２大特色，首先當地在５０年代，是距離大陸最近的地方，常常有戰事發生，當地有１５座碉堡機槍堡，因此搭配國慶日以戰地文化為主軸，活動過程中讓導覽人員、 領隊工作人員穿上軍裝跟軍帽，帶大家認識戰地文化。

另外，通灣地區有５藝包括木雕、木工、舞蹈、編織、武轎 ，其中木藝相當有歷史性，朱銘、康木祥都是國際知名的大師，因此社區也特別成立通灣木雕工作坊，今天也帶大家木雕、木工DIY。

通灣社區理事長曾耀宗表示，通灣社區現有多位的木雕創作者都保有珍貴技藝，未來也可將轉型為公共藝術製作，可以將通灣濱海林區或休耕地改變為雕塑公園。

他提到，今天一日遊的行程還包括導覽解通灣地理環境的特色，生態解說認識黑翅鷹、貓頭鷹、大冠鳩等動物，也介紹當地友善生態、有機耕作與植物昆蟲解說 ，接著是雙管白鐵管炮點體驗、手榴彈投擲體驗，接著欣賞夕陽美景，希望能帶給大家不同的連假體驗。