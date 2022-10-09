金樁茶油工坊9日舉辦友善良食體驗活動。（陳怡樺提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣金椿茶油工坊響應政府廢檳榔園轉作油茶計畫，鼓勵農友改種茶樹、果樹，今年更將推動過程出版成書，金樁茶油工坊9日舉辦友善良食體驗活動，讓民眾一起品嘗茶油製作的料理、糕點，還有香氛體驗，放鬆開心地度過雙十連假。

金椿茶油工坊與陽光基金會、里仁事業股份有限公司、苗栗縣福康油料生產作物合作社，2016年起開始響應政府的廢檳榔園轉作油茶計畫，在台灣各地鼓勵農友們改種油茶樹、印加果樹，提升水土保持，也盼降低口腔癌患者數，打造幸福農業。

金椿茶油工坊在今年也出版介紹此計畫的書籍「藝油味境 檳榔廢園轉作 油茶＆印加果栽培與應用」，同時將此書贈送給陽光基金會，鼓勵更多人加入水保的行列。

苗栗縣長徐耀昌夫人蔡麗卿、苗栗縣農會理事長陳怡樺等人今天也到場共襄盛舉。她們表示，金椿茶油工坊身為苗栗縣境內農村社會企業，積極參與農村再生相關計畫，跟地方農村合作，協助青年推動餐桌體驗，讓消費者更清楚知道食材來源，也吃得更安心跟健康。

金椿茶油工坊指出，苗栗南方以大湖為起點擴展至苗栗中間地區的公館、西湖等地，結合當季蔬果文旦、柿子、稻米等農特產品，一起跟青年店家推出在地特色料理。

另外，在三灣、頭份地區，則是結合想要投入戶外餐桌的青年團隊，將餐桌體驗模式透明化，讓店家、農民跟消費者可以更認識苗栗在地農特產品，並有助推廣行銷。