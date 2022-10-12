高雄茂林區情人谷溫泉，耗時近7年時間，已於日前興建完成，將於10月21日起開放溫泉試體驗，可望帶動地方繁榮，圖為泡湯照片。(高雄市原民會提供／林雅惠傳真)

高雄茂林區情人谷溫泉，耗時近7年時間，已於日前興建完成，將於10月21日起開放溫泉試體驗，可望帶動地方繁榮，族人並高度期待未來溫泉為部落帶來全新觀光商機。

高雄市原民會主委阿布斯表示，茂林情人谷溫泉試營運只是一個開跑，從開挖溫泉到現今溫泉區完工、招商成功，真的相當不易，心中十分感動，感謝市長長大力協助，接下來茂林觀光將成為高雄亮點，邀約族人一起努力向旅客推廣茂林原住民文化。

高雄市長陳其邁表示，溫泉啟用是部落喜事，市府大力推動與支持，盼振興部落觀光經濟、帶動疫後觀光人潮，也讓在地族人有留在家鄉工作機會，茂林是上帝所擇的一塊美麗樂土，3部落各有精彩文化，秋冬來茂林正好，邀請大家來深度感受優美風景與豐富文化。

南仁湖育樂股份有限公司副理陳裕嘉表示，10月21日至11月27日試營運後，規劃於12月前進駐營運，將結合在地產業及相關資源產業推出套裝旅遊行程，並與在地產業或優惠合作店家至少10家合作結盟，透過「地方創生」的概念，結合在地部落共同推廣部落文化。

原民會指出，這座「溫泉產業示範區」設施包含遊客中心、親子遊憩室、會議室、湯屋、戶外泡湯池及景觀工程，在湯屋內還推出雙人房、家庭式房、集會所等，要將此處打造為多功能溫泉會館，包括室內的男女大眾池，戶外也打造冷湯池、熱湯池、親子池、泡腳體驗池等多種泡湯法，試體驗期間10月21日至11月27日每周五、六、日，歡迎民眾線上報名體驗室及遊程，享受美食、泡湯、DIY體驗。

另情人谷溫泉季將於10月29日週六盛大登場，兩大主題活動首先登場「閃耀茂林美的冒泡溫泉徵選活動」，將選出10位入圍5位茂林優質青年，透過線上人氣及開幕當天民眾現場投票，成為首屆茂林溫泉之星；11月12日將舉辦草地音樂會，邀請民眾席地而坐，聆聽天籟美聲，精彩可期。