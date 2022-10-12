台中大遠百Le Creuset萬用窈窕鑄鐵鍋18cm櫻桃紅、網籃、內蓋18cm，建議售價1萬1460元、推薦價5680元。（遠百提供）

台中大遠百o’right歐萊德矌野玫瑰髮絲保養組，含洗髮精1000ml、護髮素250ml、護髮油100ml，建議售價4740元、推薦價3360元。（遠百提供）

台中大遠百shu uemura植村秀美少女戰士聯名彩妝，#55零刷痕粉底刷、無極限粉底液、美少女戰士鑰匙圈、美少女戰士路娜限量包，價值3800元、推薦價3420元。（遠百提供）

新竹大遠百Lancôme蘭蔻超未來肌因賦活露大容量組，含超未來肌因賦活露75ml、超未來肌因賦活露5mlＸ10，價值1萬2130元、特價4950元，限量10組。（遠百提供）

新竹大遠百NIKE AIR FORCE紫勾休閒鞋，建議售價3600元、特價2500元。（遠百提供）

2022遠東百貨周年慶盛事，由台中大遠百9月22日打頭陣開跑，緊接新竹大遠百10月13日登場，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百花蓮10月20日起接力，遠百寶慶、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百10月27日加入，遠百竹北11月10日接棒、遠百板橋中山11月16日壓軸登場。今年遠百竹北首度加入激戰，在遠百既有店周年慶業績10%成長之外，帶動上看20%的成長動能。

遠百周年慶期間，化妝品、內睡衣雙重優惠，單筆2000元送200元、首12日單筆1萬元再送200元；遠百桃園化妝品首四日（10月20日至23日）當日13：00前購買指定特惠組合，加贈200元商品券，每日限前40名；遠百花蓮首12日獨家加碼，指定女鞋單筆滿5000元，加贈200元十足抵用券；遠百嘉義周慶預購10月20日開跑，化妝品加碼單筆滿2000送300元，優惠至11月15日。

百貨服飾累計滿5000元送500元、滿5萬元再加送800元，首12日新竹大遠百、遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北國際精品單筆1萬元送1000元，台中大遠百國際精品單筆1萬元送500元、精品服飾指定櫃單筆滿1萬元送1000元。

大家電指定專櫃單筆1萬元送1000元。遠百信義A13、高雄大遠百大家電指定專櫃單筆1萬元送1100元，保健器材指定專櫃、小家電單筆5000元送600元。

周年慶首四日HAPPY GO PAY單筆消費滿額，點數享10倍送。HAPPY GO卡友點點成金紅利回饋，期間持HAPPY GO卡加身分證件，200點贈100元紅利券。另14大銀行聯手，全館單筆5500元分6期送200元、1萬元送400元，11大指定銀行刷數位3C（含APPLE、MUJI）單筆1萬元分6期送500元，看好疫情後猛爆性消費，周年慶大手筆回饋高達18%。

板橋大遠百看好精名品輕奢商機，遠銀卡獨家加碼優惠，周慶期間在1、2樓國際精名品單筆刷滿5萬元分6期再加送1000元、滿10萬元再加送2000元。

周年慶第一波首12日遠百App會員加碼，女男童裝當日單筆滿8000元再加送300元。另外，周慶期間每周有樓管開播，百貨網紅、人氣櫃哥櫃姐帶逛系列，分享購物撇步與必買商品，觀看直播可參加抽獎，預計帶動兩成線上新客潮。

新竹大遠百回饋App會員再加碼，周年慶第一波家用、小家電當日單筆滿1萬5000元送200元十足券，童裝、婦嬰當日單筆滿1萬2000元送250元十足抵用券。

台南大遠百10月27日至30日，持遠百會員App，全館當日累計滿5000元加送500元餐飲大禮包，配合專櫃有木火牛排、古拉爵、涮乃葉、瓦城、香草工坊、豆腐村、金大尉。

台中大遠百周年慶主題以「當我們同在一起」概念，打造專屬直播打卡間，分享最獨家、人氣話題新品；台中大遠百鎖定精名品客群消費力，館內改裝再進化，以國際時尚、珠腕表為主軸，打造「精名品頂級殿堂」；運動休閒樓層也升級為中部獨家旗艦。遠百信義A13周年慶預購10月13日開跑，VACHERON CONSTANTIN、EMPORIO ARMANI、Simone Rocha等新櫃登場。